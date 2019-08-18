خاص الفن – سيف الدين سبيعي: لا أحب الإجماع.. وسعيد بالجدل المثار عن الحفلخاص الفن- بالتفاصيل خطة...

ميرنا وليد - بيروت - أمام ما يقارب 2000 شخصاً على مدرج دمر المكشوف، أحيا الفنان ​سيف الدين سبيعي​ حفلاً فنياً قدم فيه باقة من أجمل أغاني الـ Rock منها wake up, yellow, come together, I want to break free.

ورغم مرور أكثر من أسبوع على ذلك الحفل، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي مازالت تضج بأخباره، بين نقد وإطراء.

سبيعي وفي حديثه لموقع "الفن" قال: "سررت جداً لهذه الحالة، لأنني بطبعي لا أحب حالة الإجماع، ولم أفكر يوماً بتقديم عمل يحبه جميع الناس، بل أفضل طرح أعمال تثير جدلاً بين محب جديد وكاره شديد".

وأضاف: "الروك نوع موسيقي خاص جداً، وأعتقد أن جميع الحاضرين للحفل خرجوا من الحفل بكامل الرضا والسرور وهذا يكفي، وسعيد بالجدل الذي يثار حتى الآن عن الحفل".

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