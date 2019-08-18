خاص الفن- بالتفاصيل خطة عودة فريق واما

ميرنا وليد - بيروت - طريق جديد بدأ يسلكه ​فريق واما​، وذلك بعد التعاون الفني بين أعضاء الفريق ​أحمد فهمي​ و​محمد نور​ و​أحمد الشامي​ و​نادر حمدي​ مع المنتج ياسر خليل والذي وضع خطة جديدة للفريق خلال الفترة المقبلة.

البداية بسلسلة من الحفلات التي سيحييها الفريق الفترة المقبلة، وايضا طرح الألبوم، لكن بسياسة اغنية سينغل كل خمس أيام حيث طرح بالفعل اغنية "​الصيف ابتدى​" واغنية "شمس بحر" و"بتحبي نفسك" على أن يتم طرح باقي الأغنيات تباعا.

وقد رحب الفريق بالتعاون مع ياسر خليل والذي سبق وحقق نجاحات مع محمد حماقي ومع شيرين عبد الوهاب.

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