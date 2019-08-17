بين هؤلاء النجمات من بدت أجمل بـ " لوك " الضفائر ؟

عمدت العديد من النجمات السوريات خلال الأيام الماضية للخضوع لجلسات تصوير جديدة بتسريحة الضفائر.



واختلفت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول اي فنانة بدت اجمل بهذا اللوك إلا أن أكثر من لفت الانتباه هن الفنانات جيني اسبر و نسرين طافش و هيا مرعشلي .



وعلى الصعيد الفني أعلنت جيني أنها ستكون حاضرة ببطولة عدد من لوحات الموسم الجديد من المسلسل الكوميدي الاجتماعي الناقد " ببساطة " من تأليف عدد من الكتاب و إخراج فراس إبراهيم و إنتاج النجم السوري باسم ياخور الذي يشارك ببطولة العمل أيضاً بينما كانت جيني قد حضرت في الموسم الماضي ببطولة مسلسل " سلاسل ذهب " و أيضاً مسلسل " الحرملك " .



فيما لم تعلن نسرين عن مشاريعها الدرامية لموسم 2020 لغاية الآن بينما تستعد للمشاركة ببطولة فيلم سينمائي جديد في حين حضرت نسرين في الموسم الماضي ببطولة المسلسل التاريخي " مقامات العشق " .



في حين أن هيا لا تزال تقضي إجازتها ولم تعلن مشاركتها بأي مسلسل للموسم الرمضاني المقبل بينما حضرت هيا في الموسم الماضي ببطولة مسلسل " عندما تشيخ الذئاب " و أيضاً في مسلسل " دقيقة صمت " و مسلسل " مسافة أمان " .