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متابعة بتجـــــــــــرد: تباهت العارضة الأمريكية “كايلي جينر” بخصرها النحيل في ثوب مثير من “فيرساتشي” وهي تواصل الاستمتاع بعطلتها الفاخرة في “موناكو” عن طريق نشر صورة لها على موقع تبادل الصور “إنستقرام”.
وظهرت نجمة Keeping Up With The Kardashians في سناب لمعجبيها وهي ترتدي فستانها الباهظ والذي يكشف عن بطنها، ويمزج في قماشه بين عدة ألوان منها الوردي والأصفر والأخضر، بينما كانت هي حافية القدمين.
وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الفستان الكاشف الذي ترتديه فتاة كارداشيان يبلغ سعره 1120 جنيها إسترلينيا، وهو ما ليس بجديد على المليارديرة الأصغر في العالم، والبالغة من العمر 22 عامًا.
وتحتفل كايلي جينر هذه الأيام بيوم ميلادها في مدينة موناكو المعروفة بأنها مخصصة لأثرياء العالم، عن طريق تأجير يخت فاخر يمكنه استيعاب عشرات الضيوف بشكل مريح، ويكلفها في الأسبوع 1.2 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر “ليالي موناكو”.. كايلي جينر تتباهى بخصرها النحيل في ثوب استحمام مثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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