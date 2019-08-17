هل سيرث آرتشي لون شعر والده الأمير هاري الأحمر؟

متابعة بتجــــــــرد: منذ صغره، لفت الأمير هاري الأنظار دائماً بشعره الأحمر بخاصةٍ وأنّ أفراد عائلته يتميّزون جميعهم بشعرهم الأشقر أو البني الفاتح.

وحين أعلن الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل أنهما ينتظران مولودهما الأول، بدأ الجميع بطرح سؤال واحد: هل سيرث الطفل الجديد لون شعر والده؟

لكن مع ولادة الطفل الملكي الجديد آرتشي ماونتباتن ويندسور يوم 6 أيار، لم يتمكّن أحد من معرفة الجواب على هذا التساؤل لحين يوم الخميس الفائت حين نقل موقع People الأميركي عن أحد المقربين من العائلة الملكية قوله إنّ شعره أحمر كوالده.

ووفق المصدر الطفل آرتشي بالطفل السعيد، مضيفاً “يتمتّع برجلتين طريفتين وبشعرٍ أحمر، إنه فعلا طريف للغاية”.