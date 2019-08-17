مدرب باريس سان جرمان يستبعد نيمار

متابعة بتجــــــــــــرد: استبعد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت مهاجمه نيمار من مواجهة رين خارج أرضه ضمن الجولة الثانية للمسابقة مع استمرار تكهنات رحيله عن النادي.

وقال توخيل للصحفيين قبل مواجهة رين في الجولة الثانية للدوري غدا الأحد عن نيمار “لن يكون معنا”. وأضاف المدرب الألماني أن المهاجم لا يزال غير جاهز تماما عقب غيابه عن الفوز على نيم في المباراة الافتتاحية للدوري.

وقال توخيل إن مستقبل نيمار في باريس سان جيرمان لم يتم تحديده بعد لكنه يظل أحد أبرز لاعبي النادي. وتابع “عندما أفكر في فريق قوي لباريس سان جيرمان أفكر في فريق يضم نيمار”.

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وانضم نيمار إلى سان جيرمان من برشلونة في 2017 في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

لكن الإصابات طاردته ليغيب عن مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الماضيين.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه قد ينتقل إلى برشلونة أو ريال مدريد.