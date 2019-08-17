بلقيس تحتفل بعيد ميلاد زوجها في إيطاليا – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة بلقيس فتحي متابعيها عبر تطبيق الصور انستغرام اللحظات الرومانسية التي تمضيها برفقة زوجها سلطان عبد اللطيف على أحد الشواطئ الإيطالية.

ونشرت بلقيس بمناسبة عيد ميلاد زوجها صورة تجمعها به على أحد الشواطئ وظهرا وهما يعانقان بعضهما، كما كتبت بلقيس تعليقاً على الصورة جاء فيه: “كل عام وأنت في قلبي، عيد ميلاد سعيد يا حبيبي”.

وتفاعل الكثير من متابعي بلقيس مع الصور الرومانسية، التي التُقطت أثناء تمضيتهما إجازة صيفية في إيطاليا.