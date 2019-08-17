شاهد الفخامة على متن يخت “جيف بيزوس”

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية صورًا من على متن اليخت الفاخر الذي ارتبط بأغنى رجل في العالم ورئيس شركة أمازون الشهيرة “جيف بيزوس”، تظهر مدى الفخامة والثروة.

وتقول الصحيفة إن اليخت المذهل قد ارتبط بالملياردير جيف بيزوس الذي كان يستأجره في رحلاته السياحية، وعل الرغم من أن ثروته تقدر بـ 113.7 مليار دولار، إلا أنه لم يشتر اليخت الذي تبلغ مساحته 450 قدمًا.

وتفيد التقارير أن تكلفة إيجار اليخت لمدة أسبوع تبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني، ويحتوي اليخت المسمى “Flying Fox” على 11 كابينة مع تراسات خاصة مطلة على البحر يمكنها أن تستوعب حتى 25 ضيفًا، بالإضافة إلى طاولة طعام تتسع لـ 22 مقعدًا وصالون من طابقين مع مدفأة.

وتشمل الكبائن جناحًا رئيسيًا على السطح العلوي مع جاكوزي خاص، و يمكن للضيوف الاستمتاع أيضًا بحمام السباحة الذي يبلغ طوله 36 قدمًا وملحق به سينما، فضلًا عن غرفة المراقبة حيث يمكنهم الاسترخاء في حوض الاستحمام الساخن والاستمتاع بالإطلالة.

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ويضم اليخت طاقمًا من 54 فردًا ما يعني اثنين على الأقل من الموظفين لكل ضيف، ويمكن أيضًا الوصول إلى اليخت بطريقة تليق بالضيوف الأثرياء، حيث زود اليخت بمهبطي طائرات هليكوبتر قادرين على استضافة أكبر طائرات هليكوبتر في العالم.

ويمتلك اليخت شركة “إمبيريال” والذي تصفه مديرتها جوليا ستيورات بأن يخت “غير مسبوق”، و”بديع”.