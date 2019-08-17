لطيفة التونسية تعد الجمهور بمفاجآت كبيرة: “أنا بجد فرحانة”

متابعة بتجـــــــــــرد: غرّدت النجمة لطيفة التونسية عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر” معربة عن سعادتها البالغة بقرب طرح ألبومها الجديد والمنتظر خلال هذا العام.

وأكدت “لطيفة” من خلال التدوينة التي نشرتها، أن ألبومها يحتوي على مفاجآت تحدث لأول مرة بالعالم العربي، كاتبة: “فرحانة جدًا، ماستر 90% من ألبومي الجديد لسه واصلني من لندن، مع المهندس العظيم ياسر أنور، بجد مفاجآت فيه أنا نفسي مش مصدقة إني سجلتها، أقلكم منكم غنوة لأول مرة هذا الشكل يتعمل في العالم العربي”.

وتابعت في تدوينة أخرى: “أنا بجد فرحانة وفخورة بمستوى الألبوم، وأعتقد بإذن واحد أحد، سيكون علامة مهمة لي في حياتي، حبيت بس أفرحكم، وبكرة إن شاء الله، أعطيكم شوية تفاصيل حتفاجئكم” .

تجدر الإشارة إلى أن لطيفة التونسية انشغلت خلال الفترة الماضية بإحياء سلسلة من الحفلات في تونس، والتقت في هذه الجولة أبناء بلدها ومحبّيها بسهرات تكلّلت جميعها بالنجاح.