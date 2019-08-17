شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف المايك.. شوف خالد سليم بيغنى دون مكبر صوت فى حفلة بأوبرا دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد النجم خالد سليم أمس فى دمنهور لإحياء حفل غنائى هناك فى دار الأوبرا، ووسط حشود من محبيه فى جو ملىء بالانسجام حدثت المفاجأة وتعطل المايك تماماً، وسرعان ما واجه سليم هذه المشكلة بالتخلى عن المايك واستكمال الغناء بصوته فقط دون مكبر للصوت.

وشارك متابعيه بهذه الواقعة حيث نشر فيديو على حسابه الشخصى انستجرام يوضح فيه ما حدث معلقاً: "حفل أوبرا دمنهور، مواقف كتير ممكن الواحد يتعرض ليها على المسرح أو فى أى مكان بس الحمدلله إن ربنا بيلهمنا إزاى نتصرف وبسرعة، المايك توقف تماماً فى بداية أغنية نسم علينا الهوا ولكن الحمدلله".

يذكر أن سليم قد أعلن أيضاً عن حفلة القادم فى مكتبة الإسكندرية يوم 19 هذا الشهر بالإضافة إلى مشاركته فى مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجى علاء، إنتاج شركة سينرجى وإخراج منال الصيفى، والذى لم يتم الإنتهاء منه حتى الآن.

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