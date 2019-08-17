خاص- طوني بارود يتألق في تقديم حفل نانسي عجرم في دبي

في واحدة من أجمل الحفلات التي ساهم بنجاحها، تألق مقدم البرامج طوني بارود خلال تقديم حفلة النجمة نانسي عجرم والنجم سيف نبيل في دبي وتحديدًا في “مركز دبي التجاري العالمي” بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك يوم الخميس، الموافق في 15 آب/أغسطس الجاري.

طوني بارود الآتي من عالم الرياضة سابقاً وتقديم البرامج لاحقاً، استطاع أن يتقن فن إثارة الأجواء بحضوره المحبب واطلالته السلسلة، بالاضافة الى خفّة ظله وشغفه وذلك بعدما أعلتى المسرح ورافق الجمهور الغفير الذي حضر الى المركز التجاري للاستمتاع بوقته.

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طوني، الذي خطف الأنظار خلال تقديم الحفل، أثبت مرة جديدة أنه لا يشبه أحداً في أسلوبه الفريد، فهو وعلى الرغم من غيابه عن الشاشة في الوقت الحالي، إلا أنه استطاع ان يترك بصمة في عالم تقديم البرامج وأيضاً في عالم تقديم الحفلات والمناسبات باسلوبه الفريد والنادر والمحترف.

وعلى طريقة “شرقط البارود” رحبّ طوني بكافة الجنسيات التي أتت لحضور السهرة في دبي الحاضنة لمختلف جنسيات العالم.

نجح “البارود” مرة جديدة في جذب الأنظار إليه من خلال كاريزماته وحضوره المحببين خاصة بعدما لُقب بـ “ملك تقديم الحفلات في لبنان” انتقل ليقدم الحفلات في الوطن العربي، وهذا إن دل على شيء يدل على أنه لا زال رقماً صعباً في عالم الترفيه، على أمل ان لا يطول الغياب على المشاهدين الذين اشتاقوا له على الشاشة .