إميليا كلارك.. هل تعود “أم التنانين” من الموت لتقع في غرام شبح!

متابعة بتجــــــــــــرد: ما أن تم طرح الإعلان الرسمي الأول لفيلم “The Last Christmas”، بطولة الممثلة البريطانية “إميليا كلارك”، والممثل الماليزي “هنري غولدينغ”، حتى عادت إلى الأذهان “أم التنانين”، بطلة المسلسل الدرامي الأشهر في التاريخ “لعبة العروش”، الذي عرض الموسم الثامن والأخير منه هذا العام.

وفي 3 دقائق فقط، هي مدة إعلان الفيلم، المقرر عرضه في 7 نوفمبر المقبل، عرف الجمهور جميع أحداثه، ما أدخل الشك في قلوب جماهير “إميليا”، حول الكشف المتعمد عن الأحداث بهذه الطريقة، كما انطلقت موجة من التكهنات حول مغزى الأمر، واتفق الجميع على أن “أم التنانين”، ستعود إلى السينما بقصة غرام جديدة مع “شبح”!

وذكر تقرير نشرته صحيفة “ذا غارديان” اليوم، أن الإعلان الرسمي للفيلم، كشف عن قصة حياة “كيت”، الشخصية الرئيسة في الأحداث، التي تعمل نادلة في متجر لمستلزمات الاحتفال برأس السنة، كما أوضح أنها فتاة بائسة ومريضة، ومتوقع وفاتها في أي وقت، وهذا قبل أن تلتقي الشاب الذي وقعت في غرامه، وبدأت تستمتع بأجواء الاحتفال معه للمرة الأولى.

وأشار التقرير إلى أن الجماهير عرفت كل شيء عن أحداث الفيلم، عدا أمر واحد، وهو أن هذا الشاب، الذي يؤدي دوره “غولدينغ” هو “شبح”.

Advertisements

وهناك احتمال آخر، هو أن أحداث الفيلم عبارة عن حلم طويل للفتاة “كيت”، أثناء غيبوبتها داخل المستشفى، وفي أحد التوقعات ذكر التقرير “موت” الفتاة، ضمن أحداث الفيلم كنهاية متوقعة أيضا.

وفي الواقع، منذ إطلاق الإعلان الرسمي للفيلم، شهد موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، مثل تلك التكهنات حول حقيقة “غولدينغ”، وأنه مجرد حلم أو “شبح” وقعت في غرامه تلك الفتاة البائسة، حتى أن النقاد توقعوا فشل الفيلم في حال كان هذا الشاب حقيقيا.

وبُنيت تلك الاحتمالات، بسبب ارتداء “غولدينغ” زيا واحدا طوال أحداث الفيلم، كما أنه لا يتفاعل مع أي شخص سوى “كيت”، ويتحدث بطريقة أقرب إلى الأشباح، كما توقع التقرير، أن اسم الفيلم “عيد الميلاد الماضي”، وهو اسم أغنية شهيرة تقول “في عيد الميلاد الماضي.. أعطيتك قلبي”، يوحي بقصة واقعية للكلمات.

وطبقا لتخيلات الجماهير والنقاد، فيمكن أن تدور أحداث الفيلم تدور حول “غولدينغ” الشاب الذي توفي منذ فترة، لكنه تبرع بأعضائه، وحين مرضت “كيت” نقل قلبه إليها، لذا وقعت في غرامه بهذا الشكل، فهل تعود من الموت لتحب هذا الشبح؟!