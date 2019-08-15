جاكي شان يستنكر أعمال المتظاهرين في هونغ كونغ مسقط رأسه

أعرب النجم العالمي، جاكي شان، عن حزنه الشديد لما يحدث في هونغ كونغ من اضطرابات، في حين أعلن عن دعمه لمبادرة التلفزيون الصيني الحكومي لحماية العلم الوطني، الذي "دنسه" المتظاهرون.

وبذلك يبين شان دعمه لبكين فيما يتعلق بالمظاهرات الجماعية التي اجتاحت مسقط رأسه، في شهر مارس الماضي، المدينة الثرية شبه المستقلة.

وخلال مقابلة تلفزيونية أجراها النجم العالمي مع قناة CCTV الحكومية، قال شان: "إنه أمر مفجع ومقلق بالنسبة للكثيرين"، ذلك في حديثه عن موجة العنف والفوضى التي تجتاح هونغ كونغ.

أما بالنسبة لحادثة تبديل العلم الوطني الصيني بآخر كتب عليه "استقلال هونغ كونغ"، التي قام بها المتظاهرون في شهر آب الماضي، فسارع شان لتأييد مبادرة CCTV عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لحماية العلم الوطني.

كما تابع النجم العالمي قائلا: "هونغ كونغ هي مسقط رأسي والصين هي بلدي. أحب بلدي، أحب مسقط رأسي. آمل أن يعود السلام إلى هونغ كونغ في أسرع وقت ممكن".

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اندلعت الاحتجاجات في مدينة هونغ كونغ في شهر مارس الماضي، ردا على مشروع قرار يسمح بتسليم المشتبه بهم إلى السطات المركزية في بكين. وعلى الرغم من امتناع السلطات عن تطبيق القرار الجديد، إلا أن الاحتجاجات الشعبية استمرت واكتسبت زخما إضافيا، وتحولت إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

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