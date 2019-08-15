القبض على الممثل التلفزيوني أبيناف كولي بسبب بالتحرش الجنسي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قالت الشرطة يوم الاثنين 12 يوليو إن الممثل التلفزيوني ابهيناف كولي، قد اعتقل بسبب مزاعم بالتحرش الجنسي بامرأة وضربها.

وقال مسؤول إن كولي (39 عامًا) قد اعتقل بعد أن حررت الضحية وهي ممثلة تلفزيونية أيضًا مع والدتها بلاغا في مركز شرطة سامتا ناجار في ضاحية كانديالي الهندية، مساء الأحد.

وقال مسؤول ثانٍ إنه استخدم لغة قذرة مع المرأة وأظهر لها صوراً فاحشة على الهاتف المحمول في عدة مناسبات منذ أكتوبر 2017.

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وقال إن المتهم اعتاد على ضرب الضحية وإساءة معاملتها كما هددها هي ووالدتها بعواقب وخيمة، ووفقًا لمتحدث باسم الشرطة ، “ذهبت الضحية ووالدتها إلى مركز الشرطة وحررت بلاغ ضد المتهم ، واعتقلته الشرطة (في وقت متأخر من ليلة الأحد)”.

وقال المسؤول إن الممثل المتهم تم تقديمه يوم الاثنين أمام محكمة محلية أمرت بإرساله إلى حجز الشرطة حتى يوم الثلاثاء، مؤكدا إن مزيد من التحقيقات في هذه القضية قيد التنفيذ.

كانت نجمة التلفزيون شويتا تيواري، وزوجها ابهيناف كولي قد رحبا بطفلهما 2016، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من علاقتهما الزوجية، وذلك في إحدى مستشفيات مدينة مومباي.