مايا دياب حديث الجمهور في “يابا يابا”: العصور القديمة برؤية متجدّدة ومختلفة!

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة اللبنانية مايا دياب أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “يابا يابا” وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

الأغنية باللهجة الصعيدية المصرية، من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير أمّا الكليب الخاص بها فكانت مايا قد صوّرته في منطقة الهرمل في لبنان منذ فترة تحت إدارة المخرجة كريستال يونس.

العمل تم تصويره برؤية متجدّدة ومختلفة عن أعمال مايا الغنائية السابقة، فتظهر فيه النجمة السمراء بلوكات تعكس أجواء القبائل والعشائر القديمة لكن بأسلوب حديث ومُبهر من حيث للأزياء والألوان.

ترقص مايا بعفوية وأنوثة طاغية ومعها مجموعة من الفتايات والشباب الذين ينتمون إلى العشيرة نفسها، فتشكي لهم معاملة الحبيب لها بحركات الجسد التي لطالما اعتمدتها شعوب العصور القديمة.

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بتجـــــرد، تُدرك مايا دياب جيدًا كيف تتميّز في أعمالها الغنائية وتحديدًا المصوّرة منها فتكون دائمًا ومع إطلاق أي كليب جديد لها، حديث الجمهور وهو ما ينطبق على هذا العمل الذي حقق فور إصداره رواجًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

لمشاهدة فيديو كليب “يابا يابا”: