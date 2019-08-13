ميرنا وليد - بيروت - اعتبرت الفنانة والممثلة ​سينتيا كرم​ انها قدمت تجربة فيلم "بلا هيبة" -وتكون شقيقة ​عباس جعفر​ فيه- بطريقة جيدة جدا مشيدة بالاجواء التي جمعتهم كفريق عمل بالفيلم وقالت: "قدمت الدور من قلبي لاني احببته".

سينتيا أطلت مع صديقها برونو في حفل اطلاق الفيلم وحين سألناها عن الصداقة بينهما المستمرة لسنوات قالت: "من يعتقد ان لا صداقة بالحياة يكون لم يلتق بالاشخاص الصحيحين، انا وبرونو صديقين ولم تتوقف صداقتنا ابدا منذ سنوات وحتى اليوم".

بدوره اكد برونو انه كان حريصا على مشاهدة الفيلم اولا من اجل سينتيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- سينتيا كرم تتحدث عن تجربتها التمثيلية الجديدة وماذا قالت عن برونو طبال؟عارض أزياء يفجر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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