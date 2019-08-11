بالصور.. باسل خياط مع عابد فهد في جزيرة ميكونوس باليونان

شارك الفنان السوري باسل خياط جمهورة ومتابعيه صورة برفقة الفنان عابد فهد وهما متواجدان في جزيرة ميكونوس اليونانية لقضاء عطلتهم، وذلك عبر حسابة الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". يشار إلى أن آخر أعمال باسل الخياط مسلسل "الرحلة"، وشارك فى بطولة Advertisements العمل كل من الفنانة مى سليم، ريهام عبد الغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، ثراء جبيل، محمود حجازى، إسلام جمال محمد مهران، وآخرين، قصة نور شيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وأحمد وائل . العمل كل من الفنانة مى سليم، ريهام عبد الغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، ثراء جبيل، محمود حجازى، إسلام جمال محمد مهران، وآخرين، قصة نور شيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وأحمد وائل .

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