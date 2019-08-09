أحمد فهمي يزور مصابي تفجيرات معهد الأورام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زار الفنان أحمد فهمي، عدد من مصابي تفجيرات معهد الأورام، والذي وقع منذ يومين وتسبب في إصابة 32 شخصًا ووفاة 19 آخرين.

ونشر أحمد فهمي، صورة لزيارته للمصابين، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “أسف مبدئيا عالصورة.. بس أنا النهاردة كنت في القصر العيني بزور بعض ضحايا الانفجار.. بشكر كل الناس اللي أتبرعت لمعهد الأورام بداية من محمد صلاح لحد أصغر واحد أتبرع”.

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وأضاف :”لكن في حاجة كمان حابب أوضحها في ناس تانية كمان محتاجة مساعدة من ضحايا الانفجار غير مصابين بالسرطان زى الحالة اللي في الصورة.. الولد دا محتاج دكتور مخ و أعصاب و محتاج دكتور عيون لأنة فقد عين بس ممكن تتلحق غير الحروق اللي أصيب بيها و للأسف مفيش إمكانيات فلازم ناخد بالنا إن في ناس تانية كمان أتأذت و محتاجة”.

وتابع: “لو كل واحد فينا أتبنى حالة من ضحايا الانفجار سواء من المصابين بسرطان أو زى الطفل دا أو حتى كل مجموعة أتبنت حالة هنساعد ناس بجد محتاجة.. الموضوع كبير يا جماعة ولازم نتحرك و كل واحد باللي يقدر علية.. شكرا”.