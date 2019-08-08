تعليق تيم حسن على انضمام عادل كرم وديما قندلفت إلى«الهيبة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان اللبناني عادل كرم، انضمامه إلى أبطال الجزء الرابع من مسلسل «الهيبة»، وكذلك الفنانة السورية ديما قندلفت، مع الفنان السوري تيم حسن.

ووجه الفنان تيم حسن، رسالة تهنئة لهما عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر” قائلا: “أهلا ومية سهلا بعادل الغالي نوّرت الهيبة بوجودك يا نجم وفرحة كبيرة وإضافة وجود ديما الغالية بيننا، بالنجاح والتوفيق إلنا كلنا سوا إن شاء الله”.

وبدورها، أعربت الفنانة ديما قندلفت، عن سعادتها بانضمامها إلى أسرة “الهيبة”، قائلة: “سعيدة جداً بانضمامي لأسرة مسلسل الهيبة ولشركة الصبّاح مع الممثل المحبب لقلوبنا عادل كرم والنجم الصديق تيم حسن تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي وكل فريق العمل”.

وكان المُنتج صادق الصبّاح، أشار في بيان نشرته شركته “صبّاح أخوان”، إلى أن المسلسل بجزئه الرابع سوف يحمل جوّاً خاصاً ومُختلفاً كما جرت العادة لناحية خصوصيّة كلّ جزء من مسلسل “الهيبة”، كاشفاً أن النجم عادل كرم سيلعب دوراً رئيسياً ومفصلياً في أحداث العمل.

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وأضاف البيان: “وقّعت الشركة أيضاً مع الممثلة ديما قندلفت للعب دور محوريّ جديد وغير مُتوقع مُتمنياً لأبطال العمل جميعاً كلّ التوفيق”.

وبدأ الكاتب فؤاد حميرة العمل على تطوير الخطوط الدرامية للمسلسل وبناء الحبكات التي سيكتشفها الجمهور في الموسم المقبل من “الهيبة”، وهو من إخراج سامر البرقاوي وبطولة النجم تيم حسن ونخبة من النجوم نذكر من بينهم المُمثلة القديرة منى واصف وروزينا لاذقاني وعبدو شاهين وأويس مخللاتي وغيرهم.

كما يتم حالياً العمل على اختيار المزيد من أبرز الأسماء في عالم الدراما للانضمام إلى أسرة المُسلسل، على أن يُعلن عن أسمائهم تباعاً.

وكانت الفنانة سيرين عبدالنور، هي نجمة الجزء الرابع من المسلسل والذي حقق نسبة نجاح كبيرة فاقت التوقعات.