نجمات لبنان على عشاء زهير مراد.. وسيرين عبدالنور تشعل الأجواء بوصلة رقص

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعا مصمم الأزياء زهير مراد عدد من نجمات لبنان على عشاء خاص في “بيت مري” في بيروت.

وقد لبى دعوته عدد كبير من نجمات لبنان، مثل الفنانة سيرين عبدالنور، والفنانة ستيفاني صليبا، والفنانة إيلين وطفة، والفنانة مريم الأبيض، والفنانة دانييلا رحمة.

والتقطت النجمات الكثير من الصور التذكارية سويا ومع زهير مراد، وقد غلب على الصور طابع الألفة والمرح.

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وأشعلت سيرين عبدالنور أجواء الحفل بوصلة رقص على أنغام أغنية “رجب” لمواطنتها الفنانة هيفاء وهبي، وقد تألقت بفستان أسود أنيق نحت قوامها، من توقيع زهير مراد، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها.

يُذكر أن سيرين عبدالنور شاركت في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم.

من ناحية أخرى، اعلنت سيرين عبدالنور عن تجهيزها لمشروع جديد بالتعاون مع مجموعة mbc، وفي الوقت الذي رفضت الكشف عن تفاصيله، أكدت أنه مفاجأة «رح تكسر الدنيا»، كما صرحت بقرب طرحها لأغنية جديدة.