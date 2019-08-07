ندى أبو فرحات تدعم حملة "صوت الموسيقى أعلى"

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات تضامنها مع فرقة "مشروع ليلى" بطريقةٍ غير مباشرة ودون أن تسميه. حيث نشرت صورة عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" تحت شعار لأن "القمع مش مشروع" الذي اختير لحفل الفرقة المقرر إقامته بشارع الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت بعيد إلغاء حفلها في مهرجانات جبيل.

وفيما حملت الصورة أيضاً عبارة "صوت الموسيقى أعلى" رفضاً لقمع أهل الفن، أرفقتها "أبو فرحات" بتعليق مطوّل كتبته بالعامية اللبنانية، وجاء فيه: "أنا إنسانة مؤمنة. بآمن بالانفتاح وحرية التعبير، بالعلم والتحضر، بالفن والجمال. ما بحب الأرغيلة وتضييع الوقت، ما بحب الأغاني اللي ما بتحترم المرأة وبتتمسخر على حقوقا ويللي بيرقص عليا ٩٠% من اللبنانية رجال ونساء".

وأكملت: "ما بحب اللي بيكب زبالتو عالطرقات والبحور وبيرجع بيصلي بالجوامع والكنايس. ما بحب اللي بخالف بالسواقة وبيعرض حياتي للخطر وحاطط رموز دينية داخل سيارتو. ما بحب الرصاص بالأفراح والأحزان لأن كمان بتعرض حياتي وحياة عيلتي للخطر".

وختمت: "ما بنتمي لولا حزب. بدي كهربا ومي وضمان شيخوخة وطرقات آمنة ومتحضرة، بدي العلم يكون ببلاش والامان اولوية. بدي ابن الـ 18 ما ينحبس اذا تعاطى سيجارة حشيشة، وينكب بدالو كل اللي عم يتعاطوا فساد ونهب".

