إيمان بيشه تخطف الباز الذهبي مجددًا في America’s Got Talent

متابعة بتجــــــــــرد: فازت الفتاة العربية الأصل إيمان بيشه بالباز الذهبي للمرة الثانية في برنامج America’s Got Talent، مما أهّلها رسمياً الى المرحلة النهائية من البرنامج. وحصلت بيشه على الباز الذهبي من ضيف الحلقة مقدّم البرامج الكوميدية الشهير جاي لينو الذي انبهر بأدائها، فتوجّه إليها قائلاً: “أن أشهد على طفولة حقيقية وصادقة أمامي شيء مميّز بالنسبة لي، وإذا سُئلت عن اللحظة التي أتذكرها في حياتي سأقول: عندما ضغطت على الباز الذهبي”.

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