كرم بورسين يتعرض لإصابة خطيرة

متابعة بتجـــــــــــرد: سقط الممثل التركي الشهير كرم بورسين من على متن يخته الذي كان يقضي فيه عطلة في مدينة بودروم التركية الساحلية منذ نحو عشرة أيام، وفق ما أكّدته مواقع إخبارية تركية.

وكشفت المواقع نفسها أنه تعرّض لإصابة خطرة في عموده الفقري، بعد أن كسر عموده الفقري.

ويخضع كرم بورسين حاليًا بحسب المواقع الإخبارية التركية للعلاج الطبيعي لاستعادة عافيته. وكان بورسين أخفى الخبر عن الإعلام في حينها.