- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــــرد: سقط الممثل التركي الشهير كرم بورسين من على متن يخته الذي كان يقضي فيه عطلة في مدينة بودروم التركية الساحلية منذ نحو عشرة أيام، وفق ما أكّدته مواقع إخبارية تركية.
وكشفت المواقع نفسها أنه تعرّض لإصابة خطرة في عموده الفقري، بعد أن كسر عموده الفقري.
ويخضع كرم بورسين حاليًا بحسب المواقع الإخبارية التركية للعلاج الطبيعي لاستعادة عافيته. وكان بورسين أخفى الخبر عن الإعلام في حينها.
كانت هذه تفاصيل خبر كرم بورسين يتعرض لإصابة خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.