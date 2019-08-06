مايا دياب تخرج عن صمتها وتوجه عدة رسائل… من قصدت؟

غالبا ما تشكل النجمة مايا دياب جدلاً واسعًا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا في الازياء التي تختارها والاطلالات الجريئة التي تظهر بها، فتصبح هي على مدى ايام “حديث الساعة”.

منذ ساعات، خطفت مايا الانظار من جديد، لكن ليس عبر اطلالتها أو أزيائها، انما بسبب مجموعة من “الستوريز” التي نشرتها على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام، حيث لم تكن مجرّد صور تعرضها لجمهورها، انما كانت عبارة عن مجموعة نصائح وجّهتها مايا لهم.

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وفي جولة لنا على هذه “الستوريز”، لفتنا الرسائل الواضحة والمبهمة في آن التي وجهتها مايا، ما يستدعي طرح العديد من التساؤلات عما اذا كانت مايا قد تعرّضت لمضايقة معينة او هناك سبب خاص يتعلّق بحياتها الشخصية جعلها تكتب ما كتبته، او انها تحاول ان ترشد جمهورها ومحبيها ومتابعيها من خلال تقديم بعض النصائح لهم للعيش بسلام بعيدًا عن أي ضغط أو أمر قد يسبب لهم الاذى.

ومن هذه النصائح، التي كتبتها مايا باللغة الانكليزية، نذكر: “ابتعد عنهم ودع الحياة تأخذ حقك منهم.. انا لا احكم على الناس لذا افضل التزام الصمت.. ارفض ان تلعب دور الضحية وكن مقاتلا.. أنت اقوى مما تظن.. أرفض أن تكون محكومًا بالتشاؤم والسلبية”.

من جهة أخرى، أنتهت “دياب” من تصوير اغنيتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان “يابا يابا” والثانية “ربع ساعة”. تمّ التصوير على مدى يومين في لبنان وتحديداً في منطقة الهرمل البقاعية برؤية جديدة لطريقة التصوير والاخراج.

الاغنيتان تتميزان بلونهما المصري بحيث أن “يابا يابا” من ألحان محمد منير أحمد أبو السعود وكلمات مؤمن سيد أحمد السيد راجح، أما أغنية “ربع ساعة” من ألحان عصام كاريكا وكلمات أحمد الشريف حيث ستظهر مايا من خلالهما بإطلالة جديدة كلياً، هي التي عودتنا دائماً على الابتكارات المميزة من ناحية اللوك، ويذكر أن عرض الكليبين سيبدأ تباعاً في منتصف شهر آب الحالي.