خاص- بماذا وصفت بلقيس حسين الجسمي وناصيف زيتون؟

تتميّز الفنانة بلقيس بأجوبتها الواضحة والصريحة مع جمهورها، وهذا ما رصدناه بعد إن فتحت باب الأسئلة عبر حسابها على “انستاستوري”، حيث ردّت النجمة الاماراتية، من أصول يمنيّة، على بعض تساؤلات الجمهور.

وحول وصفها للعلاقة التي تجمعها مع النجم الاماراتي حسين الجسمي فهل هي علاقة أخوية وصداقة أو علاقة عمل فقط؟ أكدت بلقيس أنها تثق جداً بحسين الجسمي فهو شخص قلبه أبيض ونظيف و”شبعان نجومية ونجاح” وليس لديه أي حقد على أحد وعلاقتها به أخوية جدًا وهو صديقها وصديق زوجها جدًا وعندما يجمعها معه عمل أو أوبريت تكون في قمة السعادة.

وعن رأيها بالنجم ناصيف زيتون؟ أشارت بلقيس أن ناصيف فنان متمكن وصوته قوي ونجم حقيقي وجماهيرية واضحة وتواضع وأدب وفي رأيها تفوق على نجوم كثر ورسم لنفسه مكانة ليست عادية، هنأته وتمنت له كل التوفيق.

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وحول عدم زيارتها الى الاردن على الرغم من انها تملك جمهور كبير في عمان؟ أكدت بلقيس ان الشعب الاردني له معزة خاصة في قلبها ووعدت محبيها بزيارة قريبة وتقدم أجمل حفلة بوجود المحبين.

ورداً على سؤال حول عدم كلامها باللهجة اليمنيّة؟ أكدت بلقيس أن لهجة منطقتها من أصعب اللهجات في اليمن وفي حال تحدثت بها لا يفهم عليها سوى أهلها. وكشفت الى أنها سبق وغردت باللهجة اليمنية على حسابها عبر تويتر ثم جلست اكثر من ساعة تترجم معاني الكلمات لأن المعظم لا يعي أن اليمن فيها حضارات ولهجات كثيرة مختلفة جداً وليست كلها مفهومة للعرب وللآخرين.

ولو لم تكن فنانة ماذا كانت تتمنى أن تصبح؟ قالت “دكتورة جامعية في التسويق”.

آخر أعمال بلقيس فتحي أغنية “لا تعليق” باللهجة العراقية، كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع نور هاشم ومكس وماستر طيف عادل.