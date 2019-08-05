شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يتألق فى مهرجان قرطاج بحفل كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا السوبر ستار راغب علامة ليلة غنائية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولى بدورته الخامسة والخمسين، وكان حفله هو الحفل العربى الأوّل المكتمل العدد لهذا العام ضمن فعاليات المهرجان.

وقدم راغب علامة خلال السهرة على مدار ساعتين باقة متنوعة من أغنياته القديمة والحديثة، ومن بينها "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالي"، و"نسينى الدنيا".

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وطلب راغب علامة من الجمهور الوقوف دقيقة صمت على روح الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسى، واستذكر راغب على المسرح وصيّة الرئيس الراحل له بزيارة تونس دائماً، والتواصل المستمرّ مع الشعب التونسى الذى يعتبره ابنه، وبدوره اعتبر راغب أنّه وبفخر كبير ابن تونس الخضراء.

وتم تكريم السوبر ستار راغب علامة بمنحه درعاً تكريمياً من قبل مدير المهرجان مختار الرصاع، الذى طلب بدوره من علامة إحياء أكثر من ليلة ضمن فعاليات المهرجان.

كما لبّى علامة أثناء تواجده فى تونس دعوة وزير الثقافة التونسى محمد زين العابدين ومدير مهرجان قرطاج مختار الرصّاع على الغداء، ودار بينهما حديث فى مواضيع مختلفة شدّدوا فيها على أهميّة رسالة الفنّ السامية فى نقل حضارة الشعوب والتواصل فيما بينها.