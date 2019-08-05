إيناس مكي: "سحر الأحلام" تكشف عن ظروف المواطن المصري بطريقة إستعراضية غنائية

أستطاعت الفنانة إيناس مكي في جذب الأنظار إليها حتي أصبحت واحدة من أهم فنانين الكوميدية، حيث اشتهرت بأداء دور الفتاة الأجنبية، كما نجحت من خلال تلك الأعمال، وأصبح لديها جمهور كبير ينتظر أعمالها ويتفاعل دائمًا مع أخبارها وكل جديد تقدمه، ولقد أحب الجمهور تلقائيتها في التمثيل وإتباعها المدرسة العفوية والتي تعكس الصدق في الأداء.

وكشفت "إيناس" في حوارها لـ "بـوابـة الـوفـد" كيف جاءت عودتها للمسرح مرة أخرى، وما هي الرسالة التي يقدمها عرض "سحر الأحلام"، وكيف ترى تجربتها مع الفنان مجدي فكري على خشبة المسرح، وتحدثت أيضًا عن السبب وراء عدم طرح فيلم "الصفقة" حتى الأن".

وإلى نص الحوار:

في البداية.. حدثينا عن عودتك للمسرح مرة أخرى بعرض "سحر الأحلام" بعد غياب سنوات؟

بالطبع هناك سنوات غياب طويلة عن خشبة المسرح فإن أخر عرض "برهومة وكلاه البرومة" حيث كان على مسرح جلال الشرقاوي وكان يشاركني فيه النجم الكوميدي أحمد أدم والفنان الراحل محمود الجندي وعقب ذلك حدث مرحلة توقف ثم العودة بعرض "سحر الأحلام" وتدور أحداثها حول الظروف التي يمر بها المواطنين ومنها "الجهل، والفقر، والفساد" ولكن ليس بشكل سياسي.

كما ان المواطن المصري شعر في فترة ما أن بلده يتم سرقتها منه، وكان في هذه الفترة يسيطر على المواطن الجهل وعدم الثقافة وكانت المفاجئة هي لحظة الوعي الذي حدثت للمصرين في 30 يونيو ، فإن المصريين يمتازوا بأنهم أهل النيل وسمة هؤلاء الألوان حيث أن الجباب الفلاحي العنصر الأساسي به الألوان، كما أن الإستقرار من

سمتهم أيضًا فإن الفراعنة هم أول من أخترعوا المكياج، بالإضافة إلى ذلك فأن كمية الألواح الفرعونية والبرديات ليس من فراغ فهي تدل على الثقة بالنفس والإهتمام بالحضارة والشعوب.

وماهي الرسالة الذي يقدمها عرض "سحر الأحلام"؟

الرسالة التي نقدمها من خلال العرض هي أن الهوية المسرحية من المستحيل سرقتها أو تغييرها ولكن لم يحدث للمواطن المصري عملية طمث، كما ان هناك أغنية عبقرية يتم غنائها في العرض وتقول كلماتها (مين يقدرمين.. مين يقدر على المصري)

كما ان هناك أيضًا أغنية الإنشاد الديني لعبده سليم وأقدمها القاء، وكلمات العبقرية المبدعة كوثر مصطفى وتقول كلمات الأغنية (أحد احد.. حي أبد.. واللي شهد لحظة دخول النور مدد.. يابخت اللي اتوعد والشمس رايحة للمغيب.. وهيجي يوم والناس تغيب.. ولا باقي غيرك ياصمد.. أحد أحد.. حي أبد.. واللي شهد لحظة دخول النور مدد.. يامن خلقت كل شئ وليس قبلك أي شئ.. وليس بعدك أي شئ.. أنِ أعوذ بقوتك بك استجير ومنك اطلب المدد" وفي الحقيقة أنا سعيدة جدًا بغنائها.

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وكلمة المدد وتدخل الخط الصوفي في العرض هي تدل على أن الله سبحانه وتعالى أو التدخل الإلهي هو الذي يحمي تراب مصر، وذلك نظرًا لأنها أرض مباركة في القرأن الكريم ومن رحمة ربنا بهذا الشعب أنه لم يحدث معه مثل باقي

البلدان العربية.

حدثينا عن تجربة إيناس مكي مع الفنان مجدي فكري في عرض "سحر الأحلام"؟

بصراحة التجربة جميلة جدًا فأن مجدي انسان محترم وأنا سعيده بالعمل معه فأننا ندعم بعض بالقوى فأن العرض ثقيل، بالإضافة إلى أن هناك سر في سحر الأحلام فابلنسبة للمثقفين أو السن الكبير يعييها بشكل الكبير ولكن نظرًا لأنها مسرحية غنائية استعراضية وكلمات الأغاني كلها للمبدعة كوثر مصطفى والألحان للعبقري أحمد محيي، توزيع عمرو عبدالفتاح، والإستعراضات شيئًا أساسيًا في الرواية منذ البداية إلى النهاية، ولكن المفاجئة بالنسبة لي أن الأطفال التي لم يعوا معني العرض يعتبرونه حدوته حلوة لأن هناك شخص يبحث عن حبيبته وهناك ملك الجن ويوجد راية الاحلام التي أجسدها أنا فأن الأطفال يستمتعون بقصة شيقة بها موسيقى لطيفة وكلمات حلوة.

وماذا عن عدم طرح فيلم "الصفقة" في دور العرض؟

في الحقيقة لا أعلم لماذا لم يتم عرض الفيلم حتى الأن، ولكن أعتقد ان المشكلة الإساسية هي أن المنتج محمد ندى ليس لديه الخبرة الكافية في الإنتاج ، نظرًا لإنها أول تجربه له في مجال الإنتاج ولذلك يوجد مشاكل بسبب عدم التسويق للعمل بشكل كافٍ، كما انني حزينة بمرور عامين على الفيلم ولم يتم طرحه ولكن أتمنى أن الفيلم يتم طرحه وأن المنتج الذي أصبح في الوسط الفني جديد يتم توزيعه للعمل بشكل سليم حتى يسترد أمواله.

وما هي الشخصية التي تجسديها ضمن أحداث الفيلم؟

بصراحة أجسد خلال أحداث الصفقة شخصية جديدة ومختلفة تمامًا فهمي سيدة صاحبة أحد الكباريهات، ونال إعجابي كثيرًا ان أقدم شخصية بلدي لأن غالبية الأوقات يتم حصر ادواري في شخصيات البنت الأجنبية وذات المستوى الرفيع.

لذلك فأن شخصية حنان صاحبة الكبارية لم تكن شخصيتها مقحمه فهي سيدة ولدليها فتايات يعملون عندها ويتم أختيار زبون يعلم الجميع أن لديه الكثير من الأموال ويتم عرض صفقة أثار عليه وفي نهاية العمل نكتشف أنها عملية مفبركة ويحدث أكشن.