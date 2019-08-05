غدًا.. فرقة كومبارس تعرض "رفقًا بالقوارير" على مسرح تياترو آفاق

يستضيف مسرح تياترو آفاق، يوم غد الموافق الثلاثاء، فرقة كومبارس للفنون، لتقديم عرضهم المسرحي المتميز "رفقًا بالقوارير"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.



يشار إلى أن أحداث المسرحية تدور في إطار

اجتماعي معاصر عن البيت المصري، ويتناول المشاكل الزوجية وبعض القضايا الجدلية وكيفية حلها في إطار كوميدي.يذكر أن "رفقًا بالقوارير" بطولة كل من مصطفي سليم، محمد صبري، كريم جمال، عمرو محمد، علي سعد، أحمد خالد، آدم حسن، محمود شمس، حسن جاد، محمود فتحي، أحمد حداد، أسمهان عماد، هايدي حسن، نور مسعد، نور عبدالمنعم، إنجي حمدي، إسراء حمدي، شيرا عاطف، تأليف وإخراج محمد حسن.