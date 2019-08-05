الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الصيف الدولي الـ17

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت، اليوم وغدًا الموافق الثلاثاء، لإحياء حفلين موسيقيين يُمتع فيهما جمهوره بأعماله الرائعة، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ 17، بمكتبة الاسكندرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.



ومن المقرر أن يقدم خيرت، خلال الحفل باقة متنوعه من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها جمهوره، منها "ليلة القبض على فاطمة، عارفة، العرافة، العطور الساحرة قضية عم أحمد، ضمير

أبلة حكمت، الخواجة عبدالقادر ، 100 سنة سينما، هويد الليل، عفوًا أيها القانون، فيها حاجة حلوة، وغيرها".يذكر أن الموسيقار عمر خيرت يستعد لإحياء حفل ختام مهرجان محكي القلعة للموسيقي والغناء، والذي يُقام بقلعة صلاح الدين يوم 1 من شهر سبتمبر المقبل.