ذكريات لبنى عبد العزيز على اذاعة الأغاني

يستضيف برنامج ذكرياتي الذي يقدمه النجم سمير صبري من اخراج محمد تركي على موجات الأغاني النجمه الكبيره لبنى عبد العزيز التي تروي ذكرياتها و مشوارها المهني و الاعلامي و الفني من خلال حوار مطول تم تسجيله من داخل شقتها في الزمالك .

ومن المقرر ان الحلقه ستذاع غدا الثلاثاء ٦ اغسطس في تمام الرابعه عصرا. عبد العزيز التي تروي ذكرياتها و مشوارها المهني و الاعلامي و الفني من خلال حوار مطول تم تسجيله من داخل شقتها في الزمالك .ومن المقرر ان الحلقه ستذاع غدا الثلاثاء ٦ اغسطس في تمام الرابعه عصرا.

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