فن ومشاهير

المطربة يارا تحتفل بوصول قناتها على يوتيوب لمليون متابع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة يارا تحتفل بوصول قناتها على يوتيوب لمليون متابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة اللبنانية يارا بوصول عدد متابعيها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب إلى مليون متابع، ونشرت عبر حسابها الرسمى على إنستجرام صورة لها أثناء احتفالها، وعلقت: "باركولي 1 مليون فلورز على اليوتيوب شكرا ليكم".

 

Advertisements

 

وتستعد يارا لإحياء حفل غنائى غدا السبت 3 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان "ضهور الشوير" بلبنان، ومن المقرر أن تقدم خلاله عددا من أغانى ألبومها الجديد.

 

يذكر أن يارا طرحت نوفمبر الماضى أغنيتها "مليت" والتى حققت نجاحا كبيرا، وتعاونت فيها مع عبد الحفيظ  دوزى، من ألحان دى جى يوسف، وكلمات عبد القادر دوزي، والكليب من إخراج جيل الغبرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المطربة يارا تحتفل بوصول قناتها على يوتيوب لمليون متابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا