شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة يارا تحتفل بوصول قناتها على يوتيوب لمليون متابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة اللبنانية يارا بوصول عدد متابعيها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب إلى مليون متابع، ونشرت عبر حسابها الرسمى على إنستجرام صورة لها أثناء احتفالها، وعلقت: "باركولي 1 مليون فلورز على اليوتيوب شكرا ليكم".

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وتستعد يارا لإحياء حفل غنائى غدا السبت 3 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان "ضهور الشوير" بلبنان، ومن المقرر أن تقدم خلاله عددا من أغانى ألبومها الجديد.

يذكر أن يارا طرحت نوفمبر الماضى أغنيتها "مليت" والتى حققت نجاحا كبيرا، وتعاونت فيها مع عبد الحفيظ دوزى، من ألحان دى جى يوسف، وكلمات عبد القادر دوزي، والكليب من إخراج جيل الغبرى.