شكرا لقرائتكم خبر عن صناع James Bond 25 يشوقون الجمهور ببرومو دعائى للفيلم بدون رامى مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صناع فيلم James Bond 25 قرروا رفع درجة الأدرينالين لدى محبي السلسلة الشهيرة لأفلام جيمس بوند بواسطة فيديو دعائى مدته دقيقة واحدة، ويتضمن نجوم آخر أفلام دانيال كريج مع تلك السلسلة. الفيلم الذى تعطل أكثر من مرة أثناء تصويره خلال الفترة السابقة بسبب إصابة دانيال كريج فى قدمه قبل أن يتعطل عدة مرات أخرى بسبب ارتباط رامي مالك بتصوير أحد أعماله الذى منعه من بدء مشاهده بصحبة فريق العمل قام صناعه بإطلاق برومو تشويقى اقتصر على مشاهد من الكواليس. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صناع James Bond 25 يشوقون الجمهور ببرومو دعائى للفيلم بدون رامى مالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.