شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أم التنانين في أحضان جايسون موموا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة إميليا كلارك على تهنئة النجم جايسون موموا وذلك بمناسبة عيد ميلاده الأربعين، حيث نشرت صورة وهو يحتضنها بشدة، وشكلت إميليا كلارك "ام التنانين" وجايسون ديو ناجح في مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011.

يعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

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