- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أم التنانين في أحضان جايسون موموا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة إميليا كلارك على تهنئة النجم جايسون موموا وذلك بمناسبة عيد ميلاده الأربعين، حيث نشرت صورة وهو يحتضنها بشدة، وشكلت إميليا كلارك "ام التنانين" وجايسون ديو ناجح في مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011.
يعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أم التنانين في أحضان جايسون موموا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.