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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
صدم الفنان النيوزلاندي راسل كرو، جمهوره بإطلالته الجديدة في أحدث ظهور له من كواليس تصوير فيلمه الجديد Unhinged.
راسل كرو، ظهر من خلال هذه الصور بوزن زائد بشكل كبير وفقد الرشاقة التي كان يتمتع بها كما أن وزنها تسبب في تغير ملامحه بشكل صعب على جمهوره معرفته في البداية
وتسببت زيادة وزنه في انتشار العديد من الأسئلة حول سبب هذه الزيادة وهل يعاني من أزمة صحية، ودر موقع Thesun على أسئلة الجمهور، بعدما كشف أن الشكل الذي يظهر به كرو من أجل دوره في فيلمه الجديد Unhinged.
وأكد الموقع أن الممثل البالغ من العمر 55 عامًا، لم يزد وزنه، بل يرتدي بذلة كاملة تجعله يظهر بهذا الشكل، إذ يؤدي دور مريض نفسي.
أما الصور المنتشره له هي من كواليس الفيلم إذ وقف في الاستراحة يشرب سيجارة، وكانت ملابسه ملطخة بالدماء المزيفة التي يبدو أن لها علاقة بالمشهد الذي قام بتصويره، ويراجع بعض المشاهد برفقة إحدى فريق العمل.
ورغم تصريح الموقع إلا أن ذلك لا ينفي زيادة وزن راسل كرو، والتي انتشرت له قبل فترة خلال مشاركته نجله الوحيد اللعب في النادي.
يذكر أن راسل كرو، سبق وغير شكله تماما من أجل تجسيد شخصية “روجر ايلز” رئيس شبكة Fox News، إذ ظهر بوزن زائد ورأس أصلع.
كانت هذه تفاصيل خبر راسل كرو يصدم جمهوره بوزنه الزائد.. وهذه حقيقة الصور المنتشرة له.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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