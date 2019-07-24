تراند اليوم : «أرطغرل» بطلًا لمسلسل تركي جديد

يستعد الفنان التركي المعروف وبطل مسلسل "قيامة أرطغرل "، أنجين التان دوزياتان، للظهور مجدداً في عمل درامي جديد يحمل اسم "قورشون" وتم الإعلان عنه أخيراً.ويؤدي الممثل في العمل الجديد دور مدعٍ عام شهير يحمل اسم مارلون كمال، وهو دور يختلف تماماً عن دور أنجين الأخير في "قيامة أرطغرل"، والذي استطاع أن يحقق من خلال الأجزاء الخمسة السابقة منه شهرة واسعة، ما جعل جمهوره يتساءل باستمرار عن دوره المقبل وينتظره بشغف كبير.ومسلسل "قورشون" مستوحىً من قصة حقيقية تنقل حياة المدعي العام الشهير في تاريخ إسطنبول خلال فترة سبعينيات القرن الماضي، وخلال أحداث المسلسل يقع المدعي العام "أورهان قورشون" في حب فتاة اسمها ليلى.

ورغم المعلومات الأولية عن هذا المسلسل إلا أن الغموض لا يزال يسود الكثير من تفاصيله، وينتظر الجمهور بحماسة الإعلان بالمقابل عن الممثلة التي ستؤدي دور ليلى وتشارك "أرطغرل" البطولة في المسلسل.

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير المسلسل مع نهاية شهر أغسطس/آب القادم، وهو من إنتاج الشركة التركية "موست"، على أن يتم عرض الحلقة الأولى من المسلسل بحلول نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول على قناة "فوكس" التركية.

وتأتي مشاركة أنجين في هذا المسلسل بعد تلقيه العديد من العروض التي قدمت إليه حتى ظل الدور القادم الذي سيشارك فيه واحداً من أكثر المواضيع التي يتحدث عنها جمهور مسلسل أرطغرل والصحافة التركية، وخصوصاً أن البعض كان ينتظر خبر مشاركته من عدمها في السلسلة الجديدة من المسلسل، والذي يحمل اسم "قيامة عثمان".

وبالطبع فإنه لن يكون من السهل أن يتقبل جمهور الفنان دوره الجديد بعدما ارتبط في أذهانهم بشخصية المحارب والقائد في مسلسل أرطغرل طوال السنوات الماضية، والذي كان يحكي قصة بدايات تأسيس الدولة العثمانية واستطاع فيه أنجين أن يحفر اسم أرطغرل في أذهان جمهوره ومتابعيه، وصار الاسم لصيقاً به على غرار الكثير من الفنانين العالميين الذين شاركوا في أدوار بطولية وبقيت في ذاكرة محبيهم وجماهيرهم حتى يكاد الاسم الحقيقي للممثل لا يذكر في الكثير من الأحيان.