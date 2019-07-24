كيف كانت حياة إيمليا كلارك قبل الشهرة العالمية؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أشارت بعض الأخبار الصحافية الى أنّ الممثلة العالمية Emilia Clarke التي اشتهرت في مسلسل Game of Thrones، كانت تعمل في 6 وظائف مختلفة لتتمكّن من تسديد مستحقّاتها الشهرية، الى أن أصبحت من أشهر الشخصيات العالمية الحديثة.

وكانت كلارك التحقت بالمسلسل بعد أن تخرّجت من اختصاصها في التمثيل الدرامي، ولم تجد أيّة صعوبة في أقناع صنّاع العمل بأنّها الشخصية التي يبحثون عنها لأداء دور Daenerys التي أصبحت من أكثر الشخصيات متابعةً في المسلسل.

وأشارت المصادر الى أنّها لم ترفض طلب المنتج بإظهار رقصها ايضاً، وذلك لتعطي القائمين على العمل فكرة عامة وواضحة عن شخصيتها العفوية والمرحة والتي لا تشبه الشخصية التي ظهرت بها في المسلسل.