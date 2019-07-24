فارس كرم: حظي حلو إني عايش بزمن ملحم بركات

متابعة بتجــــــــــرد: شارك النجم اللبناني فارس كرم الجمهور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يؤدي أغنية للفنان الراحل ملحم بركات.

وظهر “فارس” في الفيديو، وهو يقود سيارته ويستمتع بأداء أغنية “مرحبا”، التي طرحها الفنان الراحل ملحم بركات في عام 2015، وعلق قائلا: “حظي كتير حلو إني عايش بزمن ملحم بركات”.

وطرح الفنان فارس كرم، أخيرًا كليب أغنية “سمع”، بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “سمع” من ألبوم فارس الأخير، الذي حمل عنوان (44:36)، وهي من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ أمّا الكليب فهو من إخراج هاس غدار.