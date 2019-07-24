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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. تعرف على سعر فستان بريتنى سبيرز من تصميم دار أزياء Nookie والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ظهور النجمة العالمية بريتني سبيرز خلال عرض "Once Upon A Time In Hollywood" بهوليوود في لوس أنجلوس أثار إعجاب الكثير من المعنيين بالموضة كونها اختارت أن تكون ذات الإطلالة الأكثر بريقًا ورقيًا على السجادة الحمراء.
اختارت بريتني سبيرز أن تظهر بفستان من تصميم مميز من اللون الأحمر حمل توقيع دار أزياء "Nookie" ووصل سعره إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا .
يذكر أن حضور بريتني سبيرز وصديقها سام أصغري بعرض "Once Upon A Time In Hollywood " هو الظهور الأول لهما علي السجادة الحمراء منذ ارتباطهما في عام 2016.
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