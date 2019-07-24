سيجارة بريانكا شوبرا تُشعل غضب السوشيال ميديا.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

صعّد جمهور الممثلة الهندية بريانكا شوبرا من لهجة الانتقادات الموجهة إليها، بعد أن ظهرت وهي تدخن سيجارة خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ 37 على متن يخت في ميامي.

شوهد في الصور زوج بريانكا المغني الأمريكي نيك جوناس، ووالدتها مادو شوبرا وابنة عمها بارينيتي شوبرا ، إلا أن بعض معجبيها ليسوا سعداء للغاية بلفتها.

من بين العديد من الصور ذات الجودة القليلة، والتي أشعلت جدالاً على الإنترنت ، صورة لملكة جمال العالم السابقة وهي تدخن سيجارة بينما والدتها مادو شوبرا وزوجها مغني البوب يُنظر إليهما وهما يستمتعان بسيجار على متن اليخت.

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العديد من المعجبين أكدوا في تعليقاتهم المنشورة على الصورة، أن ثمة نفاقًا في الأمر، لأنه معروف عن بريانكا معاناتها من الربو، وحرصها كذلك على زيادة الوعي ضد حرق الألعاب النارية أثناء الاحتفالات، وهو ما يتعارض مع صورتها وهي تُمسك بالسيجارة.

كانت بريانكا العام الماضي جزءاً من حملة تحدثت فيها عن كيف أن الربو لم يمنعها من تحقيق أعلى مستويات حياتها المهنية، وقد دعمت حملة لمكافحة التلوث خلال أعياد “ديوالي”، وانتقادها أيضاً لعرض الألعاب النارية في حفل زفافها.

لم تكتسب بريانكا غضب معجبيها بسبب التدخين فحسب ، بل احتفلت أيضًا بعيد ميلادها وسط فيضانات تضرب بعض مناطق الهند بقوة، وسجل عدد القتلى أعلى مستوياته في ولاية اسام بسبب الفيضانات الشديدة.