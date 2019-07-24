هل ابن شاروخان على علاقة مع فتاة لندنية؟

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
يبدو أن آريان خان قد ورث الكاريزما من والده النجم الكبير شاروخان، لذلك فالجنس اللطيف دائما حوله، ومع ذلك يظهر أن الفتى الصغير ليس أعزباً بعد،ووجد ضالته في فتاة انجليزية تعمل في التدوين، وبات يواعدها، وفقًا لتقرير نشر في “مومباي ميرور”.
ويكشف التقرير أيضا أن الفتى اريان الذي يتمتع جاذبية وسحر والده، ويدرس في الوقت الحالي في لندن من أجل متابعة دراسته، قد دفع بوالدته جوري خان لـ تلتقي فتاته، وأنها توافق على ارتباطه بالفتاة الحلوة.
في سياق مختلف، يتطلع اريان، إلى إطلاق فيلمه الانيميشن الجديد “الأسد الملك” الذي قدم صوته لشخصية “سيمبا”، بينما أوضح شاروخان SRK في الماضي أن آريان مهتم بصناعة الأفلام ، إلا أنه من الواضح أنه
كذلك كان هناك الكثير من الحديث عن أول ظهور لابن شاروخان في بوليوود، ولكن كاران جوهر، الذي يعتبره عرابه، قال إنه إذا قرر دخول بوليوود عاجلا أو آجلا، سيكون من خلال شركته.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر أنّ نجم بوليوود يستعد لإثارة تطلعات جمهوره، من خلال إطلاق سلسلة من الرعب التي شارك في إنتاجها من أجل منصة Netflix العملاقة.
وذكرت تقارير صحافية أنّ سلسلة الرعب التي تحمل عنوان ” Betaal” سيتم إنتاجها بشكل مشترك بين شركة إنتاج شاروخان Red Chilies Entertainment وجراف فيرما Gaurav Verma ويقوم بإخراجها نيخيل مهاجان Nikhil Mahajan.
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