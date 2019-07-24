عن طريق الوفد.. رانيا منصور تهنئ أحمد عز بعيد ميلاده

حرصت الفنانة رانيا منصور على تقديم رسالة تهنئة للفنان أحمد عز في عيد ميلاده.

وقالت في تصريح خاص لـ "الوفد": كل سنة و أنت طيب، وسنة سعيدة عليك، ودائماً موفق و ناجح في جميع أعمالك الفنية.

و أضافت قائلة: "أتمنى أننا نعمل معاً من

جديد، بعد تجربة فيلم حلم عزيز، الذي حقق نجاحا كبيرا خاصة أنها كانت من تجربة قدمت لمسيرتي الفنية الكثير".

يذكر أن الفنانة رانيا منصور شاركت مع الفنان أحمد عز في بطولة فيلم "حلم عزيز"،

و هو من تأليف نادر صلاح الدين، و إخراج عمرو عرفة، و بطولة كل من مي كساب، شريف منير، ميريت أمين، محمد إمام، سليمان عيد، منة شلبي، يوسف عيد، صلاح عبد الله، محمد الصاوي، إنعام سالوسة، محمود عبد الغفار، محمد ريحان، حورية فرغلي، عمرو المهدي، أدهم عفيفي، هناء عبد الفتاح، أحمد رزق، محمد علي رزق.