شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مكان العرض الخاص لـ"الفيل الأزرق2" بحضور نجوم الفيلم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على تنظيم العرض الخاص لفيلم "الفيل الأزرق2"، بطولة النجم كريم عبد العزيز، تغيير مكان العرض الخاص للفيلم، حيث يقام فى سينما "كايرو فاستيفل سيتى" غدا الأربعاء بدلآ من إحدى سينمات أكتوبر، وذلك بحضور نجوم الفيلم وعلى رأسهم أحمد بدوى مدير عام سينرجى فيلمز" المنتجة للفيلم والنجوم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وإياد نصار وهند صبرى وشيرين رضا، كما يحضر العرض المؤلف أحمد مراد والمخرج مروان حامد، وبعض الشخصيات العامة والإعلاميين.

وفى سياق متصل، انتهت شركة سينرجى فيلمز من كافة الاستعدادات وتفاصيل الفيلم، حيث أرسلت الشركة النسخ النهائية لدور العرض، ليصبح الفيلم جاهز للعرض الجماهيرى بدءا من يوم الخميس 25 يوليو الجارى ، ليصيح اول فيلم فى موسم عيد الأضحى.

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الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".