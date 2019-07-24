شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لإصابة دوبلير فان ديزل فى لوكيشن تصوير Fast & Furious 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ديلي ميل القصة الكاملة لإصابة دوبلير النجم العالمي فان ديزل "جوي واتس"، وهو الشاب الذي كان يصور مشهدًا بدلاً من ديزل وأثناء تصويره لأحد المشاهد بشرفة مرتفعة سقط واتس من ارتفاع 30 قدما وأصيب بإصابات بالغة بالرأس بعد أن انقطعت الكابلات التي كانت تربطه للحماية.

وأكد التقرير أن الإسعاف الطائر حضر ونقل الدوبلير إلى المستشفى بعد غلق موقع التصوير Warner Brothers في ببريطانيا والذي كان يصور به ديزل Fast & Furious 9.

ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وتشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.