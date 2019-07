سيلينا غوميز في ذكرى ميلادها...تعرفوا عليها في سطور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 10:35 مساءً - أتمّت النجمة العالمية سيلينا غوميز Selena Gomez عامها السابع والعشرين، حيث ولدت في 22 يوليو/تموز 1992، لأب من أصل مكسيكي وأم من أصل إيطالي،وكانت والدتها تبلغ من العمر 16 عامًا عندما أنجبت سيلينا. وقد أطلق عليها والديها اسمها تيمناً بالمغنية المكسيكية سيلينا بيريز.

سيلينا في بداياتها المهنية



بدايتها المهنية



وبدأت النجمة حياتها المهنية عندما أدّت دور Gianna عام 2001 في برنامج الأطفال المشهور Barney & Friends. تركت غوميز البرنامج بعد سنتين، وقامت ببعض تجارب الأداء لبرامج أخرى، لكن دون نجاحات تُذكر.

حصلت على دور صغير في الفيلم Spy Kids 3-D: Game Over عام 2003 وأدوار أخرى كشخصيّة Julie في فيلم Walker Texas Ranger: Trial by Fire عام 2005. ومثّلت دور Emily Grace Garcia في Brain Zapped عام 2006، وحتى سجلت أغنية للبرنامج.

في عام 2006 مثّلت غوميز دور Gwen في فيلم The Suite Life of Zack & Cody الذي عُرض على قناة ديزني، وقامت بتمثيل دور Mikayla الشريرة في سلسلة Hannah Montana. ثم حصلت على أول دور بطولة لها، عندما تم اختيارها من قبل القناة لدور Alex Russo في برنامج Wizards of Waverly Place عام 2007، استمر عرض البرنامج الناجح حتى عام 2012.

عام 2008 غوميز شاركت لأول مرة بفيلم رسوم متحركة Horton Hears a Who!، كما مثّلت دور البطولة في فيلم العائلة التقليدي Another Cinderella Story، مع زميلها الممثل في قناة ديزني Andrew Seeley.

مثّلت سيلينا كذلك في مشروعين آخرين لقناة ديزني، الأول Princess Protection Program عُرض عام 2009، والثاني أيضاً في تلك السنة Wizards of Waverly Place: The Movie.

وبعد أن نجحت بحفر اسمها بعالم التمثيل، انطلقت سيلينا في صناعة الموسيقى عن طريق إعادة تسجيل أغنية Cruella de Vil لألبوم قناة ديزني DisneyMania 6 عام 2008. كما أنها سجلت 3 مقطوعات موسيقية للتسجيل الصوتي في فيلم Another Cinderella Story، وأغنية لفيلم الرسوم المتحركة Tinker Bell.

ومساهمات موسيقية أخرى في الأفلام شملت أغنية One and the Same لفيلم Princess Protection Program، و4 أغاني لفيلم Wizards of Waverly Place: The Movie.

في 2008 سيلينا وقّعت عقد تسجيل مع شركة Hollywood Records وبدأت بالعمل على أول ألبوم لها Kiss and Tell، الذي أطلق في أيلول 2009 كما شاركت غوميز أيضًا في أغنية Jonas Brothers المصوّرة Burnin' Up، التي عُرضت عام 2008.

وبعد ذلك انطلقت منفردة وحققت شهرة عالمية لتصبح من نجمات الصف الأول والأكثر متابعة على انستقرام.

شكلت علاقتها ببيبر مفترق طرق في حياتها



علاقتها بجاستن بيبر



المحطة الأبرز في حياة سيلينا كانت علاقتها بالنجم الكندي جاستن بيبر Justin Bieber التي بدأت عام 2010، وظهرت للعلن عام 2011 بظهورهما معًا في المكسيك في موعد رومانسي.

واستمرت العلاقة لأكثر من 7 أعوام، انما بطريقة متذبذبة بين العودة والانفصال، حتى صدم بيبر العالم بإعلان زواجه من عارضة الأزياء هايلي بلدوين.

وقد ذكرت حينها الصحف العالمية أن النجمة سيلينا غوميز تعرضت لصدمة كبيرة عندما علمت أن حبيبها السابق تزوّج ما تسبب لها بأزمة عصبية استدعت دخولها إلى المستشفى، كما كان يحصل في كل انفصال بينهما.

عانت سيلينا من عدد من المشاكل الصحية



حالتها الصحية



كانت سيلينا غوميز تعاني بصمت وبعيداً عن الإعلام، حتى فاجأت الجميع عندما أعلنت في عام 2017 أنها خضعت لعملية زرع كلية بسبب إصابتها بمرض الذئبة المناعي المزمن الذي كشفت أنها تعاني منه منذ العام 2015، ونشرت على "إنستقرام" صورة تظهرها ممددة في المستشفى ممسكة بيد صديقتها الممثلة فرانسيا رايسا التي تبرعت لها بكليتها.

وكتبت حينها سيلينا: "اكتشفت أني بحاجة إلى عملية زرع كلية بسبب مرض الذئبة"، وتابعت حديثها بأكمله بتوجيه الشكر إلى صديقتها الممثلة فرانسيا رايسا المعروفة بأدوارها في مسلسل "ذي سيكريت لايف اوف ذي اميريكن تين إيجير" حيث قالت: " قدمت لي التضحية الأسمى بالتبرع بكليتها. أشعر أني مباركة. أحبك جدًا يا أختي".