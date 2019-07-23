صورة.. جاكلين فيرنانديز تخفي وجهها من الباباراتزي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 10:35 مساءً - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تُظهر نجمة بوليوود جاكلين فيرنانديز Jacqueline Fernandez خافية الوجه بقطعة قماش من اللون الزهري، محاولة الهروب من كاميرات «الباباراتزي».



وفي التفاصيل، ضبطت كاميرات الباباراتزي، التي تلاحق المشاهير، جاكلين، وهي تُخفي وجهها بقطعة قماش، في محاولة لإخفائها عن الكاميرات، وهي التي تحب عادة الوقوف والتقاط الصور لها.



فرنانديز أثارت العديد من التساؤلات بهذا الموقف المغاير لطبيعتها، حيث تكهّن البعض بالقول: «لم نفهم لماذا لم تُظهر وجهها، ربما كان لديها طفح جلدي أو شيء ما على وجهها، بينما قال آخرون إنه ربما لديها تسريحة شعر جديدة لمشروعها السينمائي الجديد، لم تكن تريد الكشف عنه في هذا الوقت».

جاكلين تخفي وجهها منم كاميرات الباباراتزي

جاكلين، التي ظهرت آخر مرة في فيلم "Race 3"، مشاركة النجم Salman Khan سلمان خان البطولة، كانت ترتدي قميصاً أبيضَ و«سروالَ جينز» أزرقَ، وتستخدم قطعة قماش زهرية اللون لتغطية وجهها بالكامل، وبحسب ما ورد؛ لم تقم بإزالة القماش حتى عندما دخلت إلى سيارتها وابتعدت.



يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها جاكلين خافية الوجه، فقد ظهرت من قبل برفقة مجموعة من صديقاتها، وهي تتجول في شوارع «نينيتال» بشمال الهند، وخلال جولتها قامت بارتداء حجاب غطى شعرها وجزءاً كبيراً من وجهها؛ رغبةً في عدم جذب انتباه المارة؛ فقط لأنها وصديقاتها أردن تناول أطباق «الزلابية».

نجمة بوليوود جاكلين فيرنانديز



ومن المعروف أن جاكلين، المعروفة بأصولها السيرلانكية، تعدّ واحدة من عدد قليل من المشاهير الذين يشاركون كل التفاصيل عن حياتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.



والصورة التي نشرتها عبر «إنستقرام» هي واحدة من تحركات جاكلين، التي تقوم بها وتشاركها جمهورها عبر السوشيال ميديا.



مهنياً، يُقال إن جاكلين ستظهر لاحقاً في فيلم "Kick 2" بطولة سلمان خان أيضاً، وسيقوم بإنتاج الفيلم ساجد ناديوالا، وقد تم تحديد موعد إصداره في عيد الميلاد من العام 2019.