مفاجآت كارول سماحة لا تنتهي.. إليكم ما كشفته

متابعة بتجــــــــــرد: تعيش النجمة اللبنانية كارول سماحة حالة من النجاح المميّز منذ طرح أغنيتها الجديدة “انشالله” لصيف هذا العام.

وأعربت كارول في مداخلة هاتفية ضمن برنامج “أجمد7″ مع جيهان عبدالله عبر إذاعة “نجوم اف ام” في مصر عن سعادتها بالأصداء الإيجابية للأغنية. وأشارت كارول إلى أنها أحبّت “انشالله” منذ أن أرسلها لها الملحن اسلام زكي فقررت إطلاقها في هذا التوقيت لأنها تناسب أجواء الصيف وأضافت أنها بصدد تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وأعلنت كارول عبر أثير “نجوم اف ام”، عن أن أغنية فيلمها الجديد “بالصدفة” والتي تحمل اسم “بتآمن بالصدفة” وهي من كلمات وألحان مروان خوري ستبصر النور قريبًا.

هذا وكشفت كارول سماحة في نهاية المداخلة إلى أن في جعبتها أغنية رومانسية باللهجة المصرية ستطرحها في فترة لاحقة من هذا العام ضمن استراتيجية الأغاني المنفردة التي تعتمدها في إصدار أعمالها الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “انشالله” من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.