ماغي بوغصن في العناية المركزة بعد خضوعها لعملية دقيقة

خضعت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن صباح أمس الاثنين، 22 تموز الجاري، لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم حميد من الدماغ.

وعلم موقع “الخليج 365” ان العملية تكللت بالنجاح وان ماغي وضعت في العناية المركزة تحت اشراف الاطباء الذين يتابعون حالتها الصحيّة عن كثب.

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نذكر ان “بوغصن” كانت قد أدخلت الى المستشفى صيف العام الفائت حيث كان من المتوقع ان تخضع لعملية جراحية إلا ان الطبيب لغى العملية في الدقائق الأخيرة.

وقد ظهرت حينها ماغي في الصورة التي نشرتها على حسابها على انستغرام مستلقية على السرير داخل غرفتها في المستشفى، فيما يلتف حولها زوجها المنتج جمال سنان وبعض الاصدقاء.

أسرة موقع الخليج 365 تتمنى السلامة للفنانة المتألقة ماغي بوغصن.