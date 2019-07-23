شكرا لقرائتكم خبر عن تداول خبر وفاة الإعلامية فوزية الدريع على السوشيال ميديا.. وأصدقاؤها ينفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوزية الدريع، الإعلامية الكويتية، هى آخر من طالتها الشائعات خلال الساعات الماضية، والتى تمثلت فى انتشار خبر وفاتها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، أثناء حادث سير بسيارتها، وسرعان ما تحولت الشائعة التى أطلقها البعض إلى تريند عبر قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التديونات القصيرة فى السعودية، وبعد دول الخليج.

ساعات قليلة حتى تصدر هاشتاج "فوزية الدريع" قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً، حتى نفت صديقتها الإعلامية مى العيدان الشائعة التى انتشرت بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وكتبت تغريدة عبر حسابها الشخصى تنفى خبر وفاة الدريع قائلة: "يا جماعة حرام تطلعوا إشاعات الدكتورة فوزية الدريع، اسم الله عليها، ما فيها إلا العافية، اليوم أنا مكلمتها، فلا تطلعون إشاعات وتخلون أهلها واللى يحبونها ينفزعون، حرام عليكم".

وسرعان ما تضاءلت الشائعة بعد نفى "العيدان" لخبر وفاة زميلتها الكاتبة والمذيعة الكويتية "فوزية الدريع" صاحبة الـ 66 عاماً، الحاصلة على الدكتوراه، والتى اشتهرت السنوات الماضية بتقديمها لبرنامج "سيرة الحب".