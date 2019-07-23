شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس بدون مكياج فى شوارع نيو أورلينز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة جينفير لورانس في شوارع نيو أورلينز وذلك أثناء الاستعداد لتصوير مشاهدها في فيلم Untitled Lila Neugebauer Project، حيث ظهرت وهي ترتدي تي شيرت وبنطلون جينز وبدون مكياج وذلك في موقع تصوير الفيلم لويزيانا.

الفيلم من بطولة ليندا إيموند وبريان تايري هنري وقصة إليزابيث ساندرز وإخراج ليلى نيوجيباور.

من آخر أعمال لورانس بدور العرض كان فيلم Dark Phoenix والذي يدور حول قيام جان جراي بتطوير قوى جديدة وكبيرة فى شخصيةDark Phoenix، ولم يتوقع الكثير من النقاد ان فيلم الأكشن Dark Phoenix المشتق من السلسلة الشهيرة X-man أن يأتى عكس المتوقع ويحظى بالكثير من التقييمات السلبية، حيث وصف عدد كبير من النقاد الفيلم، بأنه مخيب للآمال بالرغم من الحملة الترويجية الكبيرة التى دشنها القائمون على الفيلم.