فن ومشاهير

تصريحات صادمة لمني إش إش ضد ماجد المصري.. اعرف الحكاية

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شنت منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصرى هجوما شرسا عليه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث كشفت عن كثير من الأمور والتفاصيل التى تسببت فى انفصالهما.

وقالت منى اش اش : "انا مش خرابة بيوت ولا غيرة لو عايزة أخرب بيت ماجد المصرى كنت خربته من أول ما أتجوز من

13 سنة.

وأضافت منى اش اش قائلة : "ماجد المصرى أنكر الدويتو وأنكر وجودي ولا همنى وكان بيوصى الصحفيين والمذيعات فى لقاءات إنهم مايجبوش سيرتى وأنا شريكة كفاح وشقى وتعب أحلى سنين عمرى فى مشواره الفنى اللى وصل له دة.

وتابعت منى اش اش : "حاربنى فى الوسط الفنى عشان أفضل أربى الاولاد ونسى وانكر انى أنا وابويا أصل الخير والنجاح إللى وصله وإن أنا كنت زوجة وزميلة وأم أولاده ولا همنى ولا اتكلمت بالعكس كنت بدافع عنه. 

وأوضحت منى اش اش قائلة :"الموضوع باختصار ماجد المصرى أنكر أمومتى لأولادي وأنكر تضحيتى بعمرى عشان أربى اولادى (هذه القشة التى قصمت ظهر البعير) عشان كدة فكرته مين أنا منى إش إش خلص الكلام.

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